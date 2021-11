Susunan Pemain Belanda vs Norwegia di Kualifikasi Piala Dunia Live Mola TV, Berebut Tiket Lolos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live streaming Belanda vs Norwegia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Rabu (17/11/2021) dinihari ini via Live streaming Mola TV. Tukang gedor Orange, F de Jong dan Memphis.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Belanda vs Norwegia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Belanda vs Norwegia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Tukang gedor Orange F de Jong dan Memphis.

Laga San Marino vs Inggris di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Belanda akan menyambut Norwegia ke Rotterdam pada hari Selasa atau Rabu dinihari WIB.

Belanda harus menang untuk menjamin posisi teratas di Grup G dan tempat otomatis di Piala Dunia 2022.

Belanda saat ini berada di puncak klasemen, unggul dua poin dari Norwegia yang berada di posisi ketiga/

Yang juga bisa finis pertama atau kedua tergantung pada bagaimana kinerja Turki melawan Montenegro pada malam yang sama.

Belanda berada di jalur untuk mengamankan tempat mereka di putaran final tahun depan ketika mereka unggul dua gol saat bertandang ke Montenegro pada Sabtu malam, dengan Memphis Depay mencetak dua gol di Podgorica.

Tetapi kekalahan di akhir pertandingan telah membuat Belanda berkeringat di posisi mereka menuju ke pertandingan babak final.