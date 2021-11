Susunan Pemain & Live streaming Wales vs Belgia di Kualifikasi Piala Dunia, Bale vs Hazard

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live streaming Wales vs Belgia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Rabu (17/11/2021) via Live streaming Mola TV. Duel Gareth Bale vs Eden Hazard.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Wales vs Belgia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Wales vs Belgia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Duel Gareth Bale vs Eden Hazard.

Laga Wales vs Belgia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Wales akan menyambut Belgia ke Cardiff pada Selasa malam mengetahui bahwa hasil imbang akan cukup untuk mengamankan posisi kedua di Grup E di depan Republik Ceko.

Tim asuhan Rob Page telah mengklaim tempat playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 melalui Liga Bangsa-Bangsa UEFA tetapi akan bertekad untuk mengamankan posisi kedua dalam grup untuk memastikan bahwa mereka diunggulkan untuk semifinal.

Wales tampil di depan pendukung tuan rumah di Sabtu malam, ketika Aaron Ramsey (dua), Neco Williams, Ben Davies dan Connor Roberts mencetak gol dalam kemenangan 5-1 atas Belarusia.

Tim Page sekarang berada di urutan kedua di Grup E, unggul tiga poin dari peringkat ketiga Republik Ceko, yang harus mengalahkan Estonia pada Selasa untuk mendapatkan peluang finis kedua di bagian tersebut dan lolos ke babak playoff.

Wales sudah dijamin posisinya di babak playoff karena penampilan UEFA Nations League mereka tetapi harus finis kedua untuk memiliki peluang menjadi unggulan.

Jika terjadi Wales bermain di kandang sendiri di semi-final, dan satu poin melawan Belgia akan cukup untuk mengklaim tempat runner-up.