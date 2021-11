Tunggakan Tersisa Rp 153,5 Miliar, Sisa Empat Daerah di Kalsel Belum Lunasi Insentif Nakes

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan mulai tertib dalam pembayaran tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) Tahun 2021.

Berdasarkan data BPKP Kalsel hingga 15 November kemarin secara total dari 14 Pemerintah Daerah

di Kalimantan Selatan, telah dibayar Rp139,7 miliar insentif nakes atau 91 persen dari tunggakan Rp153,5 miliar.

"Sisa tunggakan sebesar Rp13,9 miliar kami harapkan bisa dituntaskan sebelum tutup buku APBD tahun anggaran 2021," ujar kepala BPKP Kalsel Rudi M Harahap Selasa (16/11/2021).

Dengan itu, tenaga kesehatan akan mendapatkan haknya dan sumber daya tenaga kesehatan dapat difokuskan dan direlokasi untuk vaksinasi serentak mengejar target yang diberikan presiden sebanyak 70 persen pada Desember 2021.

Daerah yang menunggak pembayaran insentif nakes yakni HSS sebanyak Rp 6 miliar, HST Rp 2 miliar, Banjarbaru Rp 4 miliar dan Banjarmasin Rp 750 juta.

Sementara daerah lain telah melunasi pembayaran insentif nakesnya, termasuk Pemprov Kalsel.

Insentif Tenaga Kesehatan (insentif nakes) adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garda terdepan penanganan Covid-19.

Insentif tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan di fasyankes yang memberikan pelayanan bagi pasien Covid-19.

Pembayaran insentif nakes di daerah diperuntukkan bagi RS Pemda, Puskesmas dan Labkesda.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Kesehatan, besaran insentif nakes pada 2021 mencapai:

Dokter spesialis: Rp 15 juta per bulan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis: Rp 12,5 juta per bulan

Dokter dan dokter gigi: Rp 10 juta per bulan Perawat dan bidan: Rp 7,5 juta per bulan Tenaga kesehatan lainnya: Rp 5 juta per bulan. (Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)