Ada Chelsea vs Juventus di Jadwal Liga Champions Pekan 5, Man City vs PSG & Villarreal vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga Champions matchday ke-5 pada 24-25 November 2021 yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV. Ada Chelsea vs Juventus, Manchester City vs PSG, Atletico vs AC Milan, Villarreal vs Manchester United.

Ada duel Chelsea vs Juventus dan Barcelona vs Benfica pada hari pertama Liga Champion, Rabu 24 November 2021. Tiap pekannya akan ada dua pertandingan yang tayang via siaran TV SCTV

Laga bigmatch pada Jadwal Liga Champions matchday 5 ada Manchester City vs Paris Saint-Germain, Chelsea Juventus, Atletico vs AC Milan atau Villarreal vs Manchester United. Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champion TV.

Duel Man City vs PSG akan digelar Kamis 25 November 2021 pukul 03.00 WIB.

Man City sebelumnya berhasil menggeser PSG dari puncak klasemen Grup A Liga Champions seusai menang 4-1 atas Club Brugge di Etihad, Kamis (4/11/2021).

Manchester City memetik kemenangan 4-1 atas Club Brugge pada laga keempat Grup A Liga Champions, dini hari WIB.

Menjamu Club Brugge, Man City tampil menekan sejak awal.

Tim asuhan Pep Guardiola itu mencatatkan 71 persen penguasaan bola, berbanding 29 persen milik Brugge.

Manchester City bermain dominan dan unggul lebih dulu lewat aksi Phil Foden menit ke-15.

Tim tamu menyamakan kedudukan setelah John Stones melakukan gol bunuh diri pada menit ke-17.