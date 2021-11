Ada Nama Rulyabii, Celine Evangelista Bongkar Daftar Pria yang Dekati Usai Cerai dari Stefan William

youtube Trans TV Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah bercerai dari aktor Stefan William, presenter Celine Evangelista akui ada tiga pria yang kini sedang mencoba menaklukkan hatinya.

Di antara pria yang mendekati Celine Evangelista itu adalah Rulyabii Margana dan Bubah Alfian.

Pernyataan mantan istri Stefan William itu dilansir Tribun Style [grup Banjarmasinpost.co.id] dari YouTube Trans TV Official pada Rabu, 17 November 2021.

Diketahui, Celine Evangelista kini tengah menikmati hari-harinya setelah bercerai dari Stefan William pada Oktober lalu.

Baca juga: Posisi Digantikan Ria Andrews, Celine Evangelista Komentari Sikap Stefan William Seusai Bercerai

Baca juga: Ucap Kata Perpisahan, Amanda Manopo Sentil Rating Ikatan Cinta yang Tak Seperti Dulu Lagi

Ya, ia memutuskan untuk berpisah dari Stefan setelah lima tahun berumah tangga.

Belum genap sebulan cerai, Stefan William sudah dikabarkan dekat dengan beberapa nama.

Salah satunya yakni bule asal Inggri bernama Ria Andrews.

Mendengar kedekatan mantan suami dengan wanita baru, Celine pun beri tanggapannya.

Celine mengaku tak memungkiri perpisahan dengan Stefan sempat membuatnya terpuruk, namun tidak dengan sekarang ini.

"Emang gue itu sedih tapi ya sudahlah. Life must go on hehe," ucap Celine.

Baca juga: Kabar Tika Bravani Kini, Jawab Sinyal Perankan Denok Lagi di Tukang Ojek Pengkolan