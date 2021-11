Jadwal Siaran langsung Liga 1 Pekan 12, Ada PSM vs PSS & PS Tira vs PSIS Live Indosiar & Ochannel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Kamis (18/11/2021) besok yang bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada TIRA-Persikabo vs PSIS Semarang, Persita Tangerang vs Bhayangkara FC, Borneo FC vs Persipura Jayapura dan PSM Makassar vs PSS Sleman.

Ada satu laga yang tayang via Siaran Langsung Indosiar yakni PSM Makassar vs PSS Sleman lalu yang akan tayang via Siaran Langsung OChannel Borneo FC vs Persipura Jayapura. Sementara dua laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 1 2021, PSM Makassar vs PSS Sleman bisa diakses via Siaran langsung Indosiar mulai pukul 20.30 WIB.

Duel TIRA-Persikabo vs PSIS Semarang dan Persita Tangerang vs Bhayangkara FC mulai digelar pada pukul 15.15 WIB via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: Prediksi Persita vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021 Tak Live Indosiar, Andik Vermansyah Main

Baca juga: Adu Tajam Marko Simic & Wander Luiz Jelang Duel El Clasico Persib vs Persija di Liga 1 2021

Laga yang patut mendapat perhatian salah satunya adalah PSM Makasar vs PSS Sleman.

Duel di pekan ke-12 Liga 1 2021-2022 di gelar Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Kedua tim sama sama mengusung mis kemeangan di laga embuka Seri 3 Liga 1 2021 ini.

Tuan rumah berupa asemakin mendekatkan diri menembus lima besar klasemen sementara.

hanya dengan raihan tiga poin PSM Makasar bisa semakin merpatkan jarak dai para sang pemuncak di atas.

Baca juga: Kondisi Terkini Persija Jelang Kontra Persib Bandung di Liga 1, Ditinggal 7 Pemain ke Luar Negeri

Baca juga: Jadwal Liga 1 Pekan Ini Siaran Langsung Indosiar, Persib vs Persija, Persebaya vs MU & PSM vs PSS

PSM dan PSS Sleman mengincar kemenangan dengan misi berbeda.