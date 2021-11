Postingan Gading Marten Kala Gisella Anastasia Ultah, Beda Jauh dari Unggahan Wijin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Gisella Anastasia kerap dikaitkan dengan mantan suaminya, Gading Marten dan kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin.

Nah, baru-baru ini, Gisella Anastasia berulang tahun. Pada Selasa kemarin (16/11/2021). Ibunda dari Gempita Nora Marten ini genap berusia 31 tahun.

Pada hari spesialnya itu, Gisel mendapat kejutan dari para sahabat dan keluarga.

Lantas bagaimana dengan Wijin dan Gading Marten?

Melalui postingannya, Gisel bersyukur di pertambahan usianya masih memiliki sosok sahabat yang setia mendampinginya.

"Grateful for another year in my life…

Buat kesempatan hidup dan berjuang di dunia ini..

Buat kesempatan bisa bersama keluarga dan banyak bonus kebahagiaan lain dlm hidup..

Semua ini aku bisa alami hanya karna kebaikan Tuhan dlm hidup aku

Bersyukur jg buat mereka para sahabat yg masih mau dateng jm 12

