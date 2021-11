Sikap Venna Melinda pada Sarah Samantha Kini Terekam, Nasib Perjodohan Verrell Bramasta Disorot Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat disebut bersikeras menjodohkan Verrell Bramasta dengan Sarah Samantha, perlakuan Venna Melinda pada putri sahabatnya tersebut kini menjadi sorotan.

Sayangnya, Verrell Bramasta justru kembali dekat dengan sang mantan kekasih yakni Natasha Wilona.

Verrell Bramasta dan Natasha Wilona bahkan beberapa kali terlihat saling bertemu setelah putus selama kurang lebih dua tahun silam.

Lantas bagaimana hubungan keluarga Verrell Bramasta dengan Sarah Samantha kini?

Nah, baru-baru ini, Venna Melinda bertemu kembali dengan Sarah Samantha.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram @vennamelindareal, Minggu (14/11/2021) Venna bertemu kembali dengan wanita berdarah UK tersebut.

Namun, pertemuan Venna Melinda dengan Sarah itu tak sepenuhnya disengaja.

Rupanya Venna Melinda bertemu dengan ibunda Sarah Samantha, Dewanti Bauty.

"True friends are always together in spirit" thank you @dewanti.bauty for being one of my BFF," tulis Venna.

Dalam foto tersebut tampak Venna Melinda sedang makan siang bersama Sarah Samantha dan ibunya tanpa dihadiri oleh Verrell Bramasta.