Susunan Pemain PSM vs PSS Sleman di Liga 1 Elang jawa Pincang Termasuk Irfan Jaya Absen

Duel PSM Makassar vs PSS Sleman di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Siaran langsung di Indosiar.

PSM Makassar berada di atas angin saat menjamu PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Pasalnya, sejumlah pemain penting Super Elang Jawa harus absen.

Top skor sementara PSS Sleman, Irfan Jaya masih memperkuat Timnas Indonesia.

Pemain asal Bantaeng ini telah menorehkan enam gol di Liga 1.

Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonic juga tak bisa memainkan bek andalannya, Mario Maslac.

Maslac pulang ke Serbia untuk menjenguk istrinya yang baru melahirkan. Padahal pemain 31 tahun ini menjadi andalan dal bertahan maupun mencetak gol.