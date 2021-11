Tak Kalah dari Syahrini, Penampilan Rosita si Tante Reino Barack Kala di Jet Pribadi Tuai Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Intip penampilan Rosita Barack si tante Reino Barack yang tak kalah modis dari Syahrini. Dia ikut liburan Incess di Amerika Serikat.

Seusai menikah dengan Syahrini pada 27 Februari 2019 silam, keluarga besar Reino Barack yang dikenal sebagai seorang konglomerat tak luput ikut menjadi sorotan.

Diketahui Rosano Barack yang merupakan mertua dari Syahrini itu adalah seorang pebisnis berdarah Jepang yang memiliki saudara kandung bernama Rosita Barack.

Serupa dengan Reiko Barack yang begitu dekat dengan Incess, Rosita atau yang kerap disapa Mamita itu disebut memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan Syahrini dan Reino Barack.

Tak jarang istri dari politisi Surya Paloh tersebut terlihat ikut menghabiskan waktu bersama Syahrini dan Reino Barack baik dalam acara makan bersama atau pergi liburan.

Seperti yang tampak kala Rosita Barack tengah merayakan ulang tahun ke-72 pada 16 November 2021 lalu.

Ditemani oleh Syahrini dan Reino Barack, ketiganya pergi berlibur menggunakan pesawat pribadi menuju Aspen, Colorado, Amerika Serikat.

Di hari bahagia sang tante, lewat unggahan di akun instagram pribadinya Incess pun memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Rosita Barack.

Menariknya dalam ucapan tersebut Syahrini turut menyinggung penampilan nyentrik Rosita Barack yang disebutnya begitu funky.

"Dear Our Beloved Mamita Our Aunty,

Our Funky Mami,

Dirgahayu Sehat Selalu Bahagia Dunia Akhirat Selalu Dalam Perlindungan Dan Penjagaan ALLAH SWT,

We Love You Mamita Sayang. Aspen Colorado, 16th November 2021," tulis Incess.

