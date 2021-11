Adaro Energy Raih 2 Penghargaan di Global CSR Summit & Award 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT. Adaro Energy, Tbk kembali mendapatkan penghargaan di bidang CSR dalam ajang Global CSR Summit & Awards 2021 yang diselenggarakan oleh The Pinnacle Group International, selasa (16/11/2021).

Penghargaan ini diberikan atas komitmen Adaro terhadap pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Mengusung tema “Rebuilding Towards Resiliance” Global CSR Summit & Awards (GCA) 2021 yang merupakan sebuah konferensi dan penghargaan paling bergengsi bidang CSR di Asia mengajak seluruh elemen untuk saling bahu-membahu membangun kembali kehidupan yang terdampak pandemi melalui ketahanan sosial.

Acara yang dilaksanakan pada 16-18 November 2021 ini diselenggarakan secara virtual dan diikuti lebih dari 100 perusahaan dari seluruh dunia dengan 350 pengajuan program.

Dari 100 perusahaan yang berkontribusi, hanya 50 perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan di 16 kategori, termasuk Adaro Energy sebagai perusahaan tambang yang menerapkan Good Mining Practices dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola.

Pada ajang Global CSR Summit & Award ke-13, Adaro dianugerahkan dua penghargaan di kategori yang berbeda yakni meraih Silver di kategori Best Environmental Excellence Award (Companies with market capitalization more than USD 1 Billion) untuk program Mbah ASRI.

Program Membangun Kampung Hijau Sehat & Lestari (Mbah ASRI) adalah program pembinaan yang dilakukan Adaro untuk mendukung konservasi air bersih desa, ketahanan pangan, pengelolaan sampah hingga pengembangan sektor perikanan.

Selain kategori lingkungan, Adaro juga turut meraih penghargaan Silver dikategori Best Community Programme Awards pada program Paman Deco.

Melalui Program Mengubah Mindset dengan Ecodeorub (Paman Deco), Adaro berkomitmen melakukan pemberdayaan kepada petani karet sekitar wilayah operasional mulai dari budidaya awal tanaman karet hingga pasca panen.

Melalui pembinaan, para petani dibimbing untuk berinovasi dalam menciptakan pembeku karet berkualitas yang diolah dari bahan-bahan alami hingga akhirnya mampu menghasilkan bokar berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan daya jual bokar.

Tak hanya sampai di situ, Adaro turut mengarahkan para petani binaan untuk membentuk koperasi agar dapat menaungi para petani karet dalam melawan kekuatan pengepul dan membuka akses penjualan langsung ke pabrik.

Bagi Adaro penghargaan ini menjadi motivasi untuk selalu hadir di tengah masyarakat bersama berjuang untuk Indonesia agar menjadi pemenang di masa pandemi COVID-19. (aol)