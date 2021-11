Usai Dapat Jodoh Ria Ricis Dapat 'Hadiah' Lagi, Jadi Youtuber No 1 Se- Asia, Lampaui Atta Halilintar

BANJARMASINPOST.CO.ID- Youtuber Ria Ricis kembali mendapatkan rejeki. Ya setelah mendapatkan jodoh dengan menikahi Teuku Ryan ia kembali mendapatkan hadiah.

Apa itu? ternyata Ria Ricis sekarang menjadi Youtuber No 1 Se-Asia. Adik Oki Setina Dewi ini telah melampaui youtuber Atta Halilintar.

Diketahui acara pernikahan Ricis dan Teuku Ryansempat menjadi trending di google.

Sehingga tak bisa dipungkiri pengikut kanal YouTube Ria Ricis meningkat.

Ia kini memiliki 28,1 juta subcriber dengan total jumlah video 1.595.

Besaran tersebut berbanding tipis dengan Atta Halilintar yang memiliki subscriber sebanyak 28 juta dengan total video 1.457.

Baca juga: Ria Ricis Akui Sudah Pijat Sekujur Tubuh Teuku Ryan, Ruben Onsu & Wendi Cagur Langsung Senyum

Baca juga: Penampakan Tubuh Maia Estianty Semakin Berisi Disorot, Dipicu Perlakuan Irwan Mussry

Nah, mengetahui fakta tersebut, Ria Ricis pun menanyakan perasaan Teuku Ryan.

Pasalnya, ia merasa bahwa sang suami memiliki andil dalam kesuksesan tersebut.

"Bi, gimana perasaan kamu kita sekarang sudah mencapai nomer satu di Asia?," tanya Ria Ricis dilansir kanal Ricis Official, Kamis (18/11/2021).

"Kita loh, bukan aku doang, melainkan you, you sudah menjadi number one in Asia."