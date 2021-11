Gisel Puji Kekuatan Cinta Wijin, Ibunda Gempi Tulis Pesan Menyentuh Buat Pujaan Hati

BANJARMASINPOST.CO.ID- Gisella Anastasia baru saja merayakan ulang tahunnya ke-31.

Perasaan senang Gisel pun tampak nyata kala ultahnya pada 16 Nopember lalu.

Bagaimana tidak ia mendapatkan suprise makan bersama romantis dari sang pujaan hati Wijin.

Seolah tak percaya wajah ibunda Gempi ini terlihat semringan dan bahagia.

Kegembiraan ini ia unggah pada laman instagramnya.Tak hanya itu ia menuliskan pesan yang menyentuh buat sang pujaan hati.

"I know it must be not easy untuk ada di posisi kamu berurusan dengan seorang yang mempunyai masa lalu seperti aku," tulis Gisel seperti dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (19/11/2021).

Bahkan terkadang Gisel merasa kasihan karena Wijin tak bisa menikmati masa-masa muda seperti orang-orang lainnya karena menjalin asmara dengannya.

"Terima kasih untuk komitmen yang kamu berikan untuk mau menjalani proses pengenalan ini dengan lebih kudus, di dalam jalan-jalannya Tuhan, dengan segudang bagage hidupku yang terus kita hadapi bersama satu per satu," tulis Gisel.

Beban berat dan situasi masa lalu yang rumit memang diakui oleh Gisel sangat sulit dijalani baginya dan Wijin.

Namun, komitmen untuk terus bersama membuat keduanya terus berjuang untuk melalui semua permasalahan tersebut.