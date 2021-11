Hadir di Akhir Tahun,  Pabrikan Jepang Bersaing Mobil Anyar dengan Kelebihan Desaih hingga Harga

All New Avanza dan All New Veloz Hadir di Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir tahun ini sejumlah mobil baru dilansir beberapa pabrikan di tanah air. Terutama mobil Jepang, produk anyarnya ditawarkan dengan berbagai kelebihan baik sisi desain, kenyamanan bahkan harga yang menarik.

Di Kalsel sudah ada dua merek yang memancing perhatian yaitu Honda All New BRV dan Toyota All New Avanza dan All New Velloz.

Dari Honda, selain menonjolkan desain dengan fitur baru juga memancing konsumen dengan harga menarik, yaitu harga Honda All New BRV di Kalsel kini disamakan dengan harga OTR Jakarta.

Candra, Manajer Mobil Trio Motor, mengatakan, All New BRV yang merupakan medium SUV harga di Kalsel kini sama dengan Jakarta.

"Hampir tidak ada bedanya, khusus untuk BRV baru, Civic sedan dan city sedan sudah kita samakan dengan harga Jakarta," katanya.

Jadi konsumen tidak perlu repot lagi beli di Jakarta. Bahkan sampai ongkir juga dibebaskan dari konsumen.

Kalau dihitung ongkir juga masih jauh lebih murah beli di Kalimantan Selatan.

Harga OTR Jakarta sudah termasuk pajak emisi yang berlaku Januari 2022 yaitu tipe E 6 M/T Rp289,9 juta, CVT Rp 299,9 juta. Tipe Prestige CVT Rp 321,9 juta. Tipe Prestige with Honda Sensing CVT Rp 339,9 juta.

Harga berlaku hingga 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022. Pengiriman pertama untuk konsumen mulai Januari 2022

"All New BRV sudah diluncurkan Oktober tadi dan jika pesan sekarang harga dijamin tetap sampai Januari nanti," tukas Candra.

Tandasnya lagi, jika respon konsumen bagus maka akan diterapkan pula untuk unit-unit lainnya.