Ini Kabar Terbaru Siwon Super Junior, Tulis Lagu Untuk Sountrack Work Later, Drink Now

BANJARMASINPOST.CO.ID- Masih ingat dengan satu personil Super Junior (Suju) Siwon.

Nah member ganteng Suju ini ternyata juga mulai mengarang lagu.

Bahkan lagu hasil ciptaannya juga masuk dalam original soundtrack (OST) Work Later, Drink Now.

Tak hanya mengarang lagunya, Siwon juga langsung menyanyikan lagu tersebut di drama yang ia turut bintangi.

Lagu karangannya sendiri berjudul Nobody But You.

Adapun, dalam drama ini Siwon berperan sebagai Kang Buk Gu.

Nobody But You merupakan lagu pop R&B dengan lirik yang mengungkapkan kasih sayang kepada orang yang tidak bisa dilupakan.

Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat (19/11/2021) pukul 10.00 WIB melalui berbagai situs musik.

Mengutip laman Facebook SMTOWN Indonesia, artisipasi Siwon dalam OST ini diharapkan dapat membuat pendengar semakin hanyut dalam emosi yang tersembunyi dan karakter yang dimainkannya. D

Ide lirik lagu "Nobody But You" menurut Siwon menggambarkan perasaan rindu akan kekosongan yang tidak dapat digantikan oleh siapapun.

