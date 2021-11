Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini, Barito Putera Vs Persiraja & Bali United Vs Persela

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021-2022 hari ini Jumat (19/11/2021) tetap tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada tiga laga Barito Putera Vs Persiraja Banda Aceh, Persik Kediri Vs Arema FC dan Bali United Vs Persela Lamongan.

Ada dua laga yang tayang via Siaran Langsung Indosiar yakni Persik Kediri Vs Arema FC dan Bali United Vs Persela Lamongan lalu yang akan tayang via Siaran Langsung OChannel Barito Putera Vs Persiraja Banda Aceh.

Pada Jadwal Liga 1 2021, Persik Kediri Vs Arema FC bisa diakses via Siaran langsung Indosiar mulai pukul 18.15 WIB

Lalu duel Bali United Vs Persela Lamongan yang juga Siaran langsung Indosiar mulai pukul 20.45 WIB.

PS Tira Persikabo berhasil unggul atas Barito Putera di babak pertama pada laga lanjutan Liga 1 2021.

PS Tira Persikabo unggul 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Ciro Alves (44') dalam laga pekan 4 Liga 1 2021 yang dihelat di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Bekasi, Kamis (23/9/2021).

Barito Putera langsung mengambil inisiatif serangan pada menit-menit awal laga.

Beberapa peluang yang didapat tim berjuluk Laskar Antasari tersebut sempat membuat kerepotan lini

pertahanan PS Tira Persikabo.

Namun barisan pertahanan tim asuhan Igor Kriushenko masih mampu menahan gempuran pemain Barito