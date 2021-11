Jadwal siaran langsung Liga Inggris, Ada Liverpool vs Arsenal & Live SCTV Watford vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung Liga Inggris besok malam Sabtu (20/11/2021) yang akan disiarkan langsung stasiun TV SCTV & Live Streaming TV Online Mola TV, ada Watford vs Man United.

Jadwal Liga Inggris Sabtu malam akan dibuka laga Leicester vs Chelsea pukul 19:30 WIB lalu dilanjutkan Leicester vs Chelsea pada jam 22.00 WIB.

Setelahnya itu ada Manchester United yang akan menjalani pertandingan tandang mereka kala bertamu ke markas Wattford yang tayang jam 22.00 WIB.

Jadwal Liga Inggris 2021/2022 pekan ini Sabtu (20/11/2021) hingga Minggu (21/11/2021) ada juga laga lain Liverpool vs Arsenal, yang bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Pada pekan ke-12, Liverpool akan kedatangan tim yang sedang menjak performannya, Arsenal. Sebaliknya Manchester United mendapatkan lawan relatif enteng. Setan Merah akan menghadapi Watford. Selain itu ada juga duel Manchester City vs Everton.

Pada Jadwal Liga Inggris ini, laga bigmatch yang jadi sorotan adalah Liverpool vs Arsenal dan Leicester vs Chelsea yang kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV. Sedangan Watford vs Manchester United bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Meski main di kandang lawan, MU jelas dijagokan akan meraih poin penuh. Namun tidak bagi anak asuh Pep Guardiola yang bisa terpeleset saat laga Manchester City vs Everton.

Sang lawan terpuruk di posisi 17 klasemen dengan dua kekalahan beruntun.

Kemenangan jadi harga mati bagi Manchester United.

Setan Merah baru saja dipermalukan Manchester City 0-2 di Old Trafford sehingga melorot ke urutan enam klasemen Liga Inggris.