Prediksi Leicester vs Chelsea di Liga Inggris Tak Live SCTV, Romelu Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leicester vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku absen

Chelsea yang memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2021/2022 dengan 26 poin akan berusaha untuk melanjutkan tren positif di awal musim saat menghadapi Leicester City.

Kendati tidak diperkuat sejumlah pemain andalan, The Blues memiliki kedalaman skuad yang bagus untuk menggantikan pemain utama.

Jika mampu meraih 3 poin di kandang Leicester City, Chelsea bakal menjauh dari kejaran Manchester City di posisi kedua.

Namun, hal itu dipastikan tidak mudah karena The Foxes sedang berusaha kembali naik ke papan atas dan selalu meraih poin di setiap pertandingan.

Dikutip dari situs web resmi klub, pelatih Leicester City Brendan Rodgers, menyebutkan bahwa timnya dalam kondisi siap untuk menghadapi Chelsea di pekan ke-12 Liga Inggris.

Kendati sejumlah pemain bakal absen karena cedera, hal tersebut tidak akan memengaruhi performa The Foxes.