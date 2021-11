Siaran Langsung Indosiar Hari Ini, Bali United vs Persela di Liga 1 Dua Brasil & Afganistan Absen

Bali United vs Persela di Jadwal Liga 1 2021, Jumat (19/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar. Pemain sepakbola Bali United, Spasojevic berduel dengan pemain PSIS Semarang dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2021/2022 pekan ke sepuluh yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu (31/10/2021). Kedua tim bermain sama kuat 0-0.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Live Streaming Bali United vs Persela di Jadwal Liga 1 2021, Jumat (19/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar. Dua asing Persela absen.

Siaran Langsung Liga 12021 laga antara Bali United vs Persela Lamongan via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming Bali United vs Persela ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, dua asing Persela absen.

Duel Bali United vs Persela Lamongan di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan siran langsung Indosiar.

Baca juga: Live Indosiar Susunan Pemain Persik vs Arema FC di Liga 1, Adu Tajam Ezzejjari Youssef vs Fortes

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini, Barito Putera Vs Persiraja & Bali United Vs Persela

Duel Bali United vs Persela Lamongan pekan 12 Liga 1 akan digelar di Stadion Madya Magelang.

Pemain Bali United mengaku akan 100 persen memberikan terbaik dalam laga pekan ke-12 ini.

Sementara tim lawan dalam kondisi pincang, tak diperkuat dua pemain asing di posisi gelandang jangkar absen Guilherme Batata pemain asal Brasil.

Selain itu posisi gelandang serang asal Afganistan, Sharza Jabar absen lantaran cedera.

Bali United memiliki peluang untuk kembali ke zona empat besar setelah beberapa pekan sempat terlempar posisinya.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu saat ini masih menempati urutan kelima di papan klasemen.

Baca juga: Klasemen Liga 1 Pekan 12, Bhayangkara FC Rawan Ditelikung Persib, Arema-PSIS Rebutan 3 Besar