BERLANGSUNG! Link Streaming Indosiar Persib vs Persija di TV Online Liga 1, Marc Klok & Simic Main

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Persib vs Persija Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Marc Klok & Marko Simic main

Duel El Clasico di Stadion Manahan, Solo tersebut akan berlangsung sengit mengingat panjangnya riwayat rivalitas kedua klub.

Data statistik performa kedua tim di Liga 1 2021 memperlihatkan bahwa capaian Persib jauh lebih baik daripada Persija.

Maung Bandung kini menduduki posisi runner-up klasemen Liga 1 terbaru berkat torehan 25 poin, hasil dari 7 kemenangan dan 4 kali seri dalam 11 laga.

Apabila mampu meraup angka penuh dalam laga pekan ini, skuad asuhan Robert Rene Alberts bisa berpeluang menggeser Bhayangkara FC dari posisi di puncak klasemen.

Sebaliknya, Persija masih sulit untuk meraih kemenangan. Mereka sudah 6 kali mendapatkan hasil imbang dari 11 laga dan kini tertahan di peringkat 10 klasemen, dengan 15 poin.

Striker Persija Jakarta Marko Simic berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Mitra Kukar dalam laga terakhir Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (9/12/2018). Persija Jakarta berhasil mengalahkan Mitra Kukar FC dengan skor 2-1 dan memastikan juara Liga 1 2018. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Bagi Persija, kemenangan dalam laga kontra Persib pekan ini juga penting mengingat beberapa tim di bawahnya berpotensi melewati mereka jika meraih poin penuh di laga pekan ke-12 Liga 1 2021.