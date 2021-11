FK ULM Gelar HEPIC Taraf Internasional Bahas Lahan Basah Hingga Penanganan Mental Pasien Covid-19

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (FK ULM) gelar 1st Health and Psychology Internastional Conference (HEPIC).

Acara berlangsung di Gedung PSKM FK ULM Jalan A Yani Km 35 Banjarbaru Kalimantan Selatan, Sabtu (20/11/2021).

Pelaksanaan Kegiatan HEPIC pertama ini dibuka langsung oleh Dekan FK ULM, Dr dr Iwan Aflanie MKes SpF SH.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua Pelaksana Agianto SKep Ns MNS PhD, panitia dan diikuti 385 peserta dari civitas akademi FK ULM, Dokter, Kesehatan Masyarakat, Perawat, Psikologi serta collega dari para narasumber.

Ketua Pelaksana HEPIC, Agianto SKep Ns MNS PhD menjelaskan, kegiatan ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan Diesnatalis ke -31 FK ULM yang dilaksanakan, Sabtu ( 18/9/2021) lalu.

Dan dalam kesempatan kali ini FK ULM melaksanakan sekaligus menjadi tuan rumah dalam HEPIC dengan menggandeng para pembicara atau pemateri profesional dari beberapa institusi dalam negeri maupun luar negeri yang bekerja sama dengan FK ULM.

"Ada empat pembicara dari luar, dua diantaranya dari Khon Kaen University, Thailand yaitu Director of Tropical Disease Research Center and Head of the World Health Organization Collaborating Centre for Research and Control of Opisthorchiasis, Prof Banchop Sripa dan Prof Dr Wongsa Laohasiriwong from Faculty of Public Health," kata Agianto saat ditemui disela-sela kegiatan.

Kemudian FK ULM juga tengah melakukan penjajakan kerja sama di Taiwan bersama National Cheng Kung University, Taiwan dengan mengundang Prof Ching-Min Chen RN DNS FAAN dan Postdoctoral researcher and lecturer, Athena Institute of Research on Health and Life Sciences, Vrije University Amsterdam, The Netherland, Sarju Sing Rai PhD.

Selain itu adapula pembicara dari Indonesia yaitu wakil Dekan bidang akademik FK ULM, dr Mohammad Bakhriansyah MKes MMed Ed MSc PhD dan Dra Eunike Sri Tyas Suci PhD Psikolog dari Universitas Atma Jaya Surabaya.

"Para narasumber ini merupakan perwakilan dari masing-masing disiplin ilmu, yang mana sesuai dengan empat program studi di FK ULM, yaitu Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Psikologi," ujarnya.