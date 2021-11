Hari Ini Lazio vs Juventus di Liga Italia Serie A, Menguji Duet Morata & Chiesa

ive Streaming Lazio vs Juventus di Liga Italia Serie A, Minggu (21/11/2021) dinihari via Live Streaming Bein Sports 2. Juventus saat menjamu Lazio di giornata ke-34 Liga Italia 2019-2020

Siaran Langsung Liga Italia antara Lazio vs Juventus dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Lazio dan Juventus akan bertemu di Stadio Olimpico pada hari Minggu dalam pertandingan kelas berat di Serie A akhir pekan ini, dengan kemenangan yang sangat penting.

Jeda internasional sudah selesai, dengan periode yang ditakuti berikutnya empat bulan lagi. Di Serie A, Matchday 13 musim 2021/22, dengan pertandingan terakhir di babak terakhir akan dimainkan antara Lazio dan Juventus di Stadio Olimpico.

Lazio tampil lambat di bawah asuhan Maurizio Sarri. Biancocelesti hanya memenangkan enam dari 12 pertandingan pembuka Serie A, dengan kelemahan pertahanan terbukti menjadi kehancuran mereka.

Namun, unit penyerang terbaik ketiga di Serie A telah membantu mereka naik ke peringkat kelima di klasemen, dan pertarungan empat besar tampaknya menunggu mereka musim ini.

Di sisi lain, Juventus entah bagaimana tertinggal meski kembalinya Massimiliano Allegri.

Sementara Bianconeri memiliki rekor sempurna di Liga Champions UEFA, mereka hanya memenangkan lima dari 12 pertandingan pertama mereka di Serie A.