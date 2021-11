jadwal siaran langsung Liga Italia 2021 Hari Ini Lazio vs Juventus & Fiorentina vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung Liga Italia 2021 hari ini Sabtu (20/11/2021) yang disiarkan langsung stasiun TV Bein Sports dan Live Streaming TV Online Bein Sports. ada Atalanta vs Spezia, Lazio vs Juventus dan Fiorentina vs AC Milan.

Jadwal Liga Italia atau Seria A hari ini akan dibuka laga duel Atalanta vs Spezia pukul 21:00 WIB bisa ditonton siaran langsung Bein Sports dan Live Streaming TV Online Bein Sports.

Setelahnya itu ada Lazio vs Juventus pada Minggu dinihari jam 00.00 WIB juga bisa ditonton siaran langsung Bein Sports dan Live Streaming TV Online Bein Sports.

Jadwal Liga 1 2021/2022 hari ini Sabtu (20/11/2021) hanya bisa diakses via Siaran Langsung Bein Sports dan Live Streaming TV Online Bein Sports.

Liga Italia diawali laga Atalanta vs Spezia. Setelah periode yang sulit di bulan Oktober, Atalanta BC akan berusaha untuk melanjutkan jalan kemenangan bulan ini ketika Serie A dilanjutkan, saat mereka menyambut Spezia ke Bergamo pada hari Sabtu.

Sementara tuan rumah yang berada di urutan keempat menyingkirkan Cagliari tepat sebelum jeda internasional, tim tamu Liguria mereka juga mengklaim poin maksimal hanya dengan kemenangan ketiga mereka di musim kedua yang sulit di antara para elit.

Pelatih kepala Gian Piero Gasperini mungkin memiliki perasaan yang campur aduk tentang periode pembukaan kampanye Serie A mereka saat ini, yang telah diselingi oleh beberapa jeda untuk sepak bola internasional.

Penghitungan 22 poin yang patut dipuji dari 12 pertandingan liga membuat La Dea menyamai awal terbaik mereka pada titik musim papan atas ini.

Total yang melampaui musim lalu, ketika mereka finis ketiga. Namun, 'Gasp' juga memimpin rekor di mana Atalanta kebobolan gol di masing-masing dari delapan pertandingan terakhir mereka, dan performa mereka secara signifikan goyah di kandang sendiri.

Bergamaschi gagal menang dalam empat pertandingan terakhir mereka di Stadion Gewiss; termasuk tiga di liga, yang membuat mereka berada di peringkat ke-15 di tabel bentuk kandang.

Laga di Liga Champions melawan Manchester United yang diilhami Cristiano Ronaldo diikuti dengan hasil imbang 2-2 dengan Lazio, ketika hanya gol penyama kedudukan akhir Marten de Roon yang menyelamatkan kulit mereka dan membuat mereka tetap unggul satu poin di atas Roma di klasemen.

Jadwal Siaran Langsung liga Italia Hari ini

Sabtu, 20 November 2021

21:00 WIB: Atalanta vs Spezia - beIN Sport

00:00 WIB: Lazio vs Juventus - beIN Sport

02:45 WIB: Fiorentina vs AC Milan - beIN Sport

