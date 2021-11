Leicester vs Chelsea di Liga Inggris Tak Live SCTV Kai Havertz-Odoi Mimpin di Depan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live Streaming Leicester vs Chelsea di Liga Inggris hari ini Sabtu (20/11/2021) Berikut prediksi susunan pemain ( Line Up ) di laga yang tayang via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Leicester City vs Chelsea hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja di mulai pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Leicester vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku dan Mason Mount fit namun belum pasti main.

Duel Leicester City vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Chelsea akan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan tiga poin mereka di puncak klasemen Liga Premier ketika mereka melakukan perjalanan ke Leicester City untuk kickoff awal hari Sabtu.

The Blues ditahan imbang 1-1 oleh Burnley terakhir kali, sementara tim asuhan Brendan Rodgers juga meraih satu poin dari pertemuan mereka dengan Leeds United.

Dua tim yang berjuang untuk mencapai level yang sama seperti yang mereka lakukan pada musim 2020-21 berbagi rampasan di Elland Road tepat sebelum jeda internasional, ketika Leicester dipaksa untuk puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Leeds asuhan Marcelo Bielsa.

Pemain utama los blancos Raphinha melihat tendangan bebas spekulatifnya menghindari semua orang sebelum menemukan sudut jauh pada menit ke-26, tetapi dalam 10 detik dari restart setelah gol pembuka pemain Brasil, Harvey Barnes menghasilkan upaya yang sama spektakulernya untuk mengembalikan keseimbangan bagi The Foxes.

Namun, perjuangan Leicester untuk menegaskan diri mereka di Liga Europa berarti bahwa sekarang tiga pertandingan tanpa kemenangan bagi tim Rodgers, yang duduk di urutan ke-12 dalam tabel dengan hanya 15 poin untuk nama mereka dari kemungkinan 33 sejauh ini.

Spekulasi intens seputar kemungkinan pindah ke Manchester United untuk Rodgers tentu saja tidak membantu masalah bagi Leicester, yang hanya membukukan dua kemenangan Liga Premier dari delapan sejak awal September dan tanpa clean sheet dalam 10 pertandingan liga.