Live Indosiar Watford vs Man United di Liga Inggris Hari Ini, Penentuan Nasib Solskjaer

adwal Watford vs Man United di Liga Inggris, Sabtu (20/11/2021). Striker Manchester United asal Portugal Cristiano Ronaldo (tengah) merayakan dengan bek Manchester United asal Swedia Victor Lindelof pada peluit akhir dalam pertandingan sepak bola grup F Liga Champions UEFA antara Manchester United dan Villarreal di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 29 September, 2021. Manchester United memenangkan pertandingan dengan skor 2-1.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain Live Streaming Watford vs Man United di Liga Inggris, Sabtu (20/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Adu taktik Ranieri dan Solskjaer.

Manchester United akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier ketika mereka melakukan perjalanan ke Vicarage Road pada Sabtu sore untuk menghadapi Watford.

Setan Merah menderita kekalahan 2-0 dari Manchester City sebelum jeda internasional, sementara Watford, yang berada di luar zona degradasi di papan atas Inggris, kalah 1-0 di Arsenal dalam pertandingan terakhir mereka.

Watford telah memenangkan tiga, seri satu dan kalah tujuh dari 11 pertandingan Liga Premier mereka musim ini.

Watford mengumpulkan 10 poin dan berada di posisi ke-17 di klasemen, unggul dua poin dari Burnley yang berada di urutan ke-18

The Hornets akan memasuki pertandingan hari Sabtu setelah kekalahan 1-0 berturut-turut dari Southampton dan Arsenal.

Tetapi pelatih kepala baru Claudio Ranieri berhasil memimpin tim meraih kesuksesan 5-2 yang menakjubkan di Everton dalam pertandingan keduanya sebagai pelatih pada 23 Oktober. .