LIVE RCTI! Line Up & Link Nonton TV Online PSG VS Nantes di Liga Prancis Malam Ini, Messi Main

Prediksi Line Up dan Live Streaming PSG vs Nantes di Liga Prancis Live Streaming Bein Sports 1 & Siaran Langsung RCTI, Lionel Messi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Nantes di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Sabtu (20/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Lionel Messi main.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Nantes dimulai pukul 23.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming PSG vs Nantes pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Lionel Messi main.

Duel PSG vs Nantes di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa via RCTI +.

Jumpa aktual kedua tim terjadi pada Maret 2021 di kandang PSG dalam ajang Liga Perancis musim lalu.

Saat itu, Les Parisiens sempat unggul lewat gol Julian Draxler pada babak pertama. Namun, Nantes berbalik unggul berkat gol dari Randal Kolo dan Moses Simon.

Meskipun demikian, kondisi kedua tim saat ini cukup kontras. PSG kokoh di puncak klasemen Ligue 1 2021/2022 dengan 34 poin, unggul 10 poin dari Lens, rival terdekat yang berstatus runner-up. Sementara itu, Nantes di peringkat 10 dengan 18 poin.

PSG kini jadi tim terproduktif di Liga Perancis dengan torehan 29 gol dan baru kebobolan 13 gol. Adapun Nantes baru bikin 18 gol dan sudah jebol 16 gol.

Oleh karena itu, Antoine Kombouare selaku pelatih Nantes enggan mengingat kemenangan mereka atas PSG pada Maret 2021 lalu.

"Pertandingan tahun lalu sudah dilupakan. Tim PSG tidak lagi sama. Hari ini, Paris memenangkan segalanya di liga di kandang," ungkap Kombouare dikutip dari laman resmi Nantes.