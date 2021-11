LIVE Streaming TV Online Liverpool vs Arsenal Bigmatch Liga Inggris, Mo Salah di Line Up

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Arsenal di Bigmatch Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Arsenal di Bigmatch Liga Inggris, Minggu (21/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Saat ini Liverpool dan Arsenal hanya terpaut tipis dalam klasemen EPL 2021/2021.

The Reds bertengger di tangga ke-4, dengan mengantongi 22 poin.

Sementara The Gunners ada di posisi 5, dengan modal 20 poin.

Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa hasil laga pekan ini bakal mempengaruhi posisi kedua kubu dalam tabel.

Terlepas dari itu, Liverpool menyongsong laga pekan ini dengan sebuah misi kebangkitan.

Pasalnya pada matchday 11 yang dihelat 7 November 2021 lalu, The Reds harus rela kalah tipis 3-2 dalam lawatan ke markas West Ham United.