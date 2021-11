Live Streaming TV Online PSG vs Nantes di Liga Prancis Hari Ini Mola TV Sergio Ramos Debut

PSG vs Nantes di Liga Prancis 2021 hari ini Minggu (21/11/2021) dinihari via Siaran langsung RCTI+ dan Live Streaming Mola TV. Debut Sergio Ramos?. Sergio Ramos Latihan Bareng Lionel Messi di PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live Streaming PSG vs Nantes di Liga Prancis 2021 hari ini Minggu (21/11/2021) dinihari via Siaran langsung RCTI+ dan Live Streaming Mola TV. Debut Sergio Ramos?

Siaran Langsung Liga Prancis antara Paris Sanit German vs Nantes via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran langsung RCTI+ karena free to air saja, mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Nantes bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini,

Duel Paris Saint German vs Nantes di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran langsung RCTI+ karena hanya via Free to Air. Debut Sergio Ramos?

PSG akan berharap untuk melanjutkan awal manis mereka di musim liga ketika mereka menjamu Nantes dinihari nanti.

Raksasa Ligue 1 sedang menuju ke pertandingan ini sebagai pemuncak klasemen dengan 34 poin dalam 13 pertandingan.

Setelah mengamankan 11 kemenangan sejauh ini, pasukan Mauricio Pochettino memimpin Lens yang berada di posisi kedua dengan sepuluh poin.

Mereka berharap untuk lebih memperpanjang kesenjangan itu dengan kemenangan lain akhir pekan ini, yang juga akan memperpanjang rekor kemenangan mereka dari tiga pertandingan.

PSG menuju ke pertandingan ini di belakang kemenangan tipis atas Lille dan Bordeaux.

Les Parisiens menghadapi pertandingan yang sulit minggu depan ketika mereka menghadapi Manchester City di Liga Champions, sebuah pertandingan yang berpotensi menentukan pemenang Grup A, yang dapat menentukan pemilihan tim.

