Perkenalkan IT ke Masyarakat Luas, Himakom ULM Gelar Kompetisi Bytecomp 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Saat ini sedang berlangsung kompetisi IT Borneo Youth Tech Competition (Bytecomp), yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (Himakom) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kompetisi ini rutin digelar setiap tahun, dan diklaim menjadi event terbesar di wilayah Kalimantan Selatan.

Diselenggarakannya Bytecomp, bertujuan untuk mengembangkan dan memperkenalkan IT kepada masyarakat luas.

Terlebih kepada anak-anak muda SMA dan SMK sederajat, dan menjaring minat para siswa SLTA sederajat untuk masuk Program Studi Ilmu Komputer FMIPA ULM.

Baca juga: Tiga Prodi Baru Diploma II Politeknik Banjarmasin, Mahasiswa Kuliah Hanya Tiga Semester

Baca juga: Besok Pagi Ujicoba Pembukaan Wisata Pasar Terapung Siring Piere Tendean Banjarmasin

"Harapannya untuk acara Bytecomp ini dapat berjalan dengan baik dan meriah, serta dengan diadakannya perlombaan ini dapat meningkatkan perkembangan IT di Kalimantan dan juga menyalurkan minat minat para siswa dalam bidang ini," kata ketua pelaksana acara, Diaken.

Bytecomp tahun ini mengusung tema "Be Competitive in New Digital Era with Creative and Ingenious Attitude" dengan mengadakan 4 cabang lomba.

Di antaranya yang bisa Olimpiade Komputer, Desain Web, Video Kreatif, dan Desain Poster.

Baca juga: Sebamban Lama Dapat Bantuan TPS 3R dari Kementrian PUPR, DLH Tanbu Sebut Bisa Tampung 400 Sampah KK

Kompetisi ini dilaksanakan dari (7/11) hingga (11/12) mendatang.

"Bytecomp kali ini diadakan secara daring dari pembukaan hingga selesai acara," ujar Diaken Sabtu (20/11/2021).

Selain mendapatkan berbagai hadiah, para pemenang dalam kompetisi ini juga bakal menerima sertifikat, uang pembinaan dan piala.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)