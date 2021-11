Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Napoli di Liga Italia Live RCTI & Beinsports, Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Napoli di Liga Italia via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Hakan Calhanoglu Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Inter Milan vs Napoli di Liga Italia Serie A, Senin (22/11/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Hakan Calhanoglu main.

Big match di Stadion Guiseppe Meazza ini bakal sengit karena kedua tim ada di 3 besar klasemen Serie A.

Juara bertahan Inter Milan berupaya menipiskan jaraknya dengan Napoli yang berstatus pemimpin klasemen Liga Italia.

Sebaliknya, Napoli tentu enggan catatan tidak terkalahkannya di Serie A selama ini terkotori.

Saat ini, Napoli memiliki torehan 32 poin, unggul selisih gol dari AC Milan di peringkat 2.

Dari 12 laga yang dilakoni, Partenopei tak pernah sekali pun menelan kekalahan (10 menang, 2 seri).

Sementara itu, kubu Inter duduk di posisi 3 klasemen dengan mengantongi 25 poin.