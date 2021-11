Preview Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia Serie A Live Bein Sports Hari ini Awas Dusan Vlahovic

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut preview susunan pemain dan Live Streaming Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia Serie A, hari ini Minggu (21/11/2021) dinihari via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Awas Dusan Vlahovic.

Duel Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +. Awas Dusan Vlahovic.

Duel Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Penantang gelar AC Milan akan berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Serie A saat mereka bertandang ke Fiorentina pada Minggu dinihari.

Raksasa Italia AC Milan akan berusaha menjaga jarak dengan para pengejar ketika mereka menghadapi Fiorentina di Serie A pada hari Minggu.

Musim ini, Rossoneri tidak terkalahkan di liga dan memiliki poin yang sama dengan pemuncak tren awal Napoli di puncak klasemen.

Pasukan Stefano Pioli telah memenangkan 10 dari 12 pertandingan pertama mereka, dua lainnya seri.

Selama mereka mempertahankan performanya, Scudetto pertama sejak 2010/11 tampaknya mungkin terjadi.

Dengan jeda internasional memberi mereka jeda, tanggung jawab akan berada di tim San Siro untuk mengkalibrasi ulang permainan mereka dan memberikan hasil bagus lainnya.