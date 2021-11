'Nembak' Celine Evangelista yang Kini Jadi Janda Stefan William, Chand Kelvin Terganjal Pria Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama aktris Celine Evangelista dan aktor Stefan William masih riuh jadi perbincangan. Meski bahtera rumah tangga mereka telah kandas dan berujung perceraian pada 18 Oktober 2021 lalu.

Kepopularitasan Celine Evangelista jadi semakin naik daun. Ibu 4 anak tersebut malah banjir pekerjaan imbas kandasnya rumah tangga dengan Stefan William.

Kini menjadi janda dari Stefan William, Celine Evangelista yang kini berusia 29 tahun tersebut digandrungi oleh beberapa pria mulai Rulyabii Margana, Indra Herlambang dan Bubah Alfian.

Belakangan, Celine Evangelista bertemu dengan artis Chand Kelvin dalam acara Klinik Tendean di Trans TV.

Baca juga: Paras Anggun Natalie Zenn Doi Baru Christ Laurent ?, Tak Kalah Cantik Dengan Amanda Manopo

Baca juga: 2 Bulan Lagi Melahirkan, Lesti Kejora & Rizky Billar Persiapkan Kamar Bayi Mewah Buat Sang Bayi

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (20/11/2021), video siarang ditayangkan melalui kanal YouTube Trans TV Official pada Jumat (19/11/2021).

Chand Kelvin menyatakan isi hatinya kepada Celine Evangelista.

“Celine aku mau ngasih pantun buat kamu boleh?" ujar Chand Kelvin.

Mantan istri Stefan lalu memberikan peluang untuk Chand Kelvin yang hendak berpantun.

“I have a pen

My pen is blue

I want a girl friend

My girl friend is you

You want?, “ beber Chand Kelvin.

Denny Cagur dan Marshel Widianto pun bersorak.

Baca juga: Paksa Ariel NOAH Keluar Mobil, BCL Bikin Boril Naik Panggung Hingga Tak Segan Gandeng Tangan

Baca juga: Tindakan Suster pada Kiano Baim Wong Kala di Mal Kembali Jadi Perhatian, Pak Slamet Pun Bereaksi