Jadwal Liga 1 Live Indosiar Pekan 13, PSS vs Bhayangkara, Arema vs Barito, Persib & Persija Main

Jadwal Liga 1 Pekan 13 Mulai Senin Ini via Siaran Langsung Indosiar, PSS vs Bhayangkara FC, Arema vs Barito, Persebaya vs Persita, Persija & Persib main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 pekan 13 berlangsung mulai Senin, 22 November 2021 hingga Kamis, 25 November 2021 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar. Ada Persija vs Bali United, Arema vs Barito Putera, PSS vs Bhayangkara FC, Persiraja vs Persib Bandung dan Persebaya vs Persita Tangerang.

Tersaji bigmatch Persija Jakarta vs Bali United dan Derby Jatim Madura United vs Persik. Untuk klasemen Liga 1, Bhayangkara FC masih memimpin di puncak. Sedangkan top skor Liga 1 sementara dikuasai oleh Youssef Ezzejjari (Persik) dengan 10 gol.

Rangkaian Jadwal Liga 1 2021 langsung dilanjut dengan game week 13 pada Senin, 22 November 2021 yang tayang via Siaran Langsung Indosiar. Dibuka PSS vs Bhayangkara FC, Arema vs Barito Putera, Persiraja vs Persib Bandung, Persebaya vs Persita Tangerang dan terakhir ada Persija vs Bali United.

Tiga pertandingan digeber di hari pertama Liga 1, yakni PSS vs Bhayangkara FC, Persipura vs Persikabo, dan PSIS vs PSM.

Sehari berselang, ada partai Persela vs Borneo FC dan laga Arema kontra Barito Putera.

Sementara Derby Jatim antara Madura United vs Persik akan diselenggarakan pada Rabu, 24 November 2021.

Pada hari yang sama juga dihelat duel Persebaya vs Persita dan Persiraja vs Persib.

Big match Persija vs Bali United diagendakan berlangsung pada Kamis, 25 November 2021, sekaligus sebagai partai penutup dalam rangkaian pekan 13 Liga 1 2021.

Klasemen Liga 1 2021 hingga pertandingan pekan 12 masih menempatkan Bhayangkara FC di puncak.

Kendati tumbang 2-1 pada Kamis (18/11) lalu, The Guardian masih kukuh berdiri di peringkat pertama dengan 28 poin.