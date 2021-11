Jadwal Siaran Langsung Hari Ini SCTV & Live Streaming Mola & Bein Liga Inggris, Italia & Spanyol

Jadwal siaran langsung hari mulai dari Liga Inggris Manchester City vs Everton Minggu (21/11/2021). Gelandang Manchester City Riyad Mahrez (kedua dari kiri) dikerumuni rekan-rekan setimnya setelah mencetak gol pada leg kedua semifinal Liga Champions antara Man City vs PSG di Etihad Stadium di Manchester pada 4 Mei 2021.(PAUL ELLIS)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung hari mulai dari Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol Minggu (21/11/2021) yang akan disiarkan langsung stasiun TV SCTV & Live Streaming TV Online Mola TV dan Bein Sports.

Jadwal Siaran langsung hari ini diawali Liga Italia dari laga Sassuolo vs Cagliari mulai pukul 18:30 WIB via beIN Sports 2 disusul pukul 21:00 WIB Bologna vs Venezia juga via beIN Sports 2.

Setelah itu ada dua laga di Liga Spanyol yakni pukul 20:00 WIB laga Getafe vs Cadiz dilanjutkan pukul 22:15 WIB Granada vs Real Madrid kedua laga Live Streaming TV Online beIN Sports 1.

Jadwal Siaran langsung hari ini juga menghadirkan laga Liga Inggris mulai 21:00 WIB antara Manchester City vs Everton dilanjuttkan laga pukul 23:30 WIB antara Tottenham vs Leeds United yang siaran langsug SCTV dan Live Streaming TV Online Mola TV.

Pada laga Tottenham yang menyambut Leeds United akhir pekan ini, sang pelatih Antonio Conte mencari kemenangan pertamanya di Liga Premier sejak menjadi manajer tim London utara.

Tottenham sangat ingin memperbaiki rekor setelah awal yang goyah di musim mereka.

Meski memulai dengan positif, memenangkan tiga pertandingan pertama mereka di Liga Premier, Spurs kehilangan momentum di bawah Nuno Espirito Santo.

Serangkaian hasil buruk berakhir dengan pemecatan manajer asal Portugal itu.

Ada rasa optimisme yang baru ditemukan di sekitar London utara sejak klub menunjuk Antonio Conte, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil dan penampilan di lapangan.

Gelandang Inggris Manchester City Jack Grealish (2R) berlari mengitari gelandang Inggris Tottenham Hotspur Oliver Skipp (2l) dan gelandang Inggris Tottenham Hotspur Japhet Tanganga (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Tottenham Hotspur dan Manchester City di Stadion Tottenham Hotspur di London, pada 15 Agustus 2021. (Adrian DENNIS / AFP)

Pelatih asal Italia itu sekarang berusaha untuk menunjukkan otoritasnya saat ia ingin mencatatkan kemenangan pertamanya di Liga Premier bersama The Lilywhites.