Prediksi Manchester City vs Everton di Liga Inggris Hari ini Grealish, De Bruyne dan Foden Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain ( Line up) dan Live Streaming Manchester City vs Everton di Liga Inggris, Minggu (21/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Grealish, De Bruyne dan Foden absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Everton hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Manchester City vs Everton bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Grealish, De Bruyne dan Foden absen.

Duel Manchester City vs Everton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Tersenyum Saat Man United Terpuruk di Liga Inggris, Ini Alasan Solskjaer Melakukannya

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Hari Ini SCTV & Live Streaming Mola & Bein Liga Inggris, Italia & Spanyol

Manchester City akan berusaha meraih kemenangan beruntun di Liga Premier ketika mereka menjamu Everton di Stadion Etihad pada Minggu sore.

Manchester City belum sempurna di Liga Premier musim ini, setelah kalah dua kali dari 11 pertandingan mereka, termasuk kekalahan mengejutkan 2-0 di kandang dari Crystal Palace pada akhir Oktober.

Tapi mereka langsung bangkit dan tampil luar biasa dalam kemenangan dua gol komprehensif atas Manchester United dalam derby terakhir kali. Sabtu.

Mereka memiliki November yang sibuk di depan mereka dengan beberapa pertandingan rumit, pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain minggu depan akan diikuti oleh pertandingan liga melawan West Ham yang sedang terbang tinggi.

Membangun momentum dengan kemenangan akhir pekan ini akan menjadi sangat penting bagi juara Liga Premier.

Di sisi lain, Everton membuat awal yang kuat untuk kampanye Liga Premier 2021/22 di bawah asuhan bos baru Rafael Benitez, memenangkan empat dari enam pertandingan pembukaan mereka sementara hanya menderita satu kekalahan.