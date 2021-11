Prediksi Susunan Pemain Man City vs Everton di Liga Inggris Live Mola TV, Jack Grealish Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs Everton di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online, Jack Grealish main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Man City vs Everton di Liga Inggris, Minggu (21/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Jack Grealish main.

Manchester City saat ini terus mengincar posisi puncak klasemen EPL. T

The Citizens bakal berharap Chelsea, yang memimpin kompetisi dengan 26 poin, akan kalah ketika menghadapi Leicester City pada Sabtu (21/10).

Apa pun hasil yang didapatkan The Blues, Manchester City yang berjarak 3 angka dari pasukan Thomas Tuchel akan membidik kemenangan.

Lawan mereka kali ini adalah Everton yang duduk di posisi 11 klasemen Liga Inggris.

Di sisi seberang, Everton ingin memutus tren buruknya: tidak pernah menang dalam 5 laga beruntun.

Dari sejumlah kesempatan itu, raihan terbaik mereka hanya 2 hasil imbang, sementara 3 lainnya berakhir dengan kekalahan.