Prediksi Susunan Pemain PSS Sleman vs Bhayangkara FC di Liga 1 Live Indosiar, Ndouassel Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSS vs Bhayangkara di Liga 1 2021

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) PSS vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021, Senin (22/11/2021). Ezechiel Ndouassel dan Irfan Jaya main.

Liga 1 2021 antara PSS Sleman vs Bhayangkara FC pukul 18.15 WIB.

Duel PSS Sleman dan Bhayangkara FC di Liga 1 2021. Irfan Jaya dan Ezechiel Ndouassel main.

Duel PSS Sleman dan Bhayangkara FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Bhayangkara FC diprediksi tidak menyia-nyiakan lagi kesempatan untuk semakin menjauh dari kejaran rival-rival utama.

Setelah tumbang 1-2 di tangan Persita pekan lalu, The Guardian memang masih berkuasa di puncak klasemen dengan 28 poin.

Namun, mereka hanya berjarak 3 angka dengan Persib sebagai runner-up.

Demi semakin memperlebar selisih poin dan menjaga peluang juara, pasukan arahan Paul Munster itu tentunya menargetkan poin penuh saat meladeni PSS Sleman.

Sementara PSS sudah bisa memperbaiki posisinya dengan bertengger di urutan 11.

Tim berjuluk Super Elja itu mengoleksi 15 poin dan berpeluang tembus 10 besar andai mampu menumbangkan Bhayangkara FC.