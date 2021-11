SEDANG BERLANGSUNG! Siaran Langsung Tinju Dunia Terence Crawford vs Shawn Porter di TV Online ESPN

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Tinju Dunia Minggu (21/11/2021) ada Terence Crawford vs Shawn Porter yang tayang via Live Streaming ESPN + . Duel ini kabarnya tayang via siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TVOne mulai pukul 09.00 WIB.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Crawford vs Porter bisa diakses via Live Streaming TV One atau tonton program World Boxing. Namun kabarnya laga ini akan tayang via Live Streaming TV Online Trailer PPV.

Laga di Jadwal Tinju Dunia antara Terence Crawford vs Shawn Porter ini tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne di program World Boxing. Namun penggemar tinju dunia bisa mengakses Live Streaming ESPN + untuk melihatnya.

Link Live Streaming Crawford vs Porter bisa diakses via Live Streaming TV Online PPV dan ESPN dan Live Streaming TV One yang banjarmasinpost sediakan di artikel ini.

Baca juga: LIVE TVOne! Siaran Langsung Tinju Dunia Hari Ini Terence Crawford vs Shawn Porter di TV Online ESPN

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Live TVOne Minggu Ini Terence Crawford vs Shawn Porter

Shawn Porter akan melawan Terence Crawford dalam perebutan gelar Tinju Dunia kelas welter WBO.

Terence Crawford adalah petinju peringkat dua di kelas welter.

37 kali bertanding, Crawford berhasil memenangkan semuanya dengan 28 diantaranya melalui KO.

Saat ini dirinya adalah pemegang sabuk juara dunia kelas welter versi WBO.

Bagi petinju kidal ini, pertarungan melawan Porter akan menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya adalah petinju terbaik kelas welter untuk saat ini.

Petinju berusia 34 tahun ini juga menjanjikan penampilan terbaik yang belum pernah dilihat dunia.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia: Daud Yordan Menang TKO di Ronde 5 dari Rachata Khaophimai