Jadwal Liga 2 hari Ini Siaran Langsung Ochannel, PSMS vs PSPS dan Babel United vs Semen Padang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2021 hari ini pekan 8, Senin (22/11/2021) yang bisa diakses via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Ada PSMS Medan vs PSPS Riau,Persekat vs Perserang dan Babel United vs Semen Padang.

Seluruh laga Liga 2 dapat disaksikan via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online di laman Vidio.

Khusus Jadwal Liga 2 hari ini, tersaji 3 laga yakni PSMS Medan vs PSPS Riau keduanya tayang via Siaran langsung Ochannel dan Live Streaming OChannel. Dua laga lain Live Streaming TV Online Vidio.

Laga PSMS Medan vs PSPS Riau akan jadi salah satu laga yang menarik untuk ditonton selain Babel United vs Semen Padang di agenda Liga 2 hari ini.

kedua tim untuk meraih poin penuh agar dapat memuluskan langkah menuju 8 besar Liga 2.

Pelatih PSMS Medan maupun pelatih PSPS Riau diprediksi menurunkan pemain andalannya di starting line up utama pada laga krusial ini.

Hanya kemenangan yang nantinya akan memberikan kepastian siapa yang akan lolos ke babak delapan besar.

Jika melihat sisa laga yang akan dilakoni, maka peluang PSPS Riau lebih baik dibandingkan PSMS Medan.

Tim Askar Bertuah julukan PSPS Riau sudah melewati satu pertandingan yang berat menghadapi Sriwijaya FC.

Mereka sukses mendapatkan tiga angka yang membuat peta persaingan di Grup A Liga 2 masih terus terbuka.