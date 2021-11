Jadwal Liga Champions Pekan Ini & Hitungan Real Madrid, Barcelona, AC Milan & Man Utd Lolos 16 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV yang digelar pekan ini mulai Rabu (24/11/2021) malam hingga Jumat (27/11/2021) dini hari WIB. Ada Big match Chelsea vs Juventus, Barcelona vs Benfica, Villarreal vs Manchester United, Manchester City vs PSG, Atletico Madrid vs AC Milan dan Liverpool vs FC Porto.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, mulai dari Manchester City vs PSG, Atletico Madrid vs AC Milan dan Chelsea vs Juventus dan banyak lainnya.

Setelah duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni Chelsea vs Juventus pada Rabu malam ada laga besar lainnya keesokan harinya yakni Manchester City vs PSG yang tayang via Live streaming TV Online ChampionsTV dan Atletico Madrid vs AC Milan.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya

dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV ).

Jadwal lengkap Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV yang digelar pekan ini mulai Rabu (24/11/2021) malam hingga Jumat (27/11/2021) dini hari WIBada dibawah artikel berikut ini.

Liga Champions 2021/02 memasuki matchday terakhir dengan 4 tim sudah memastikan mendapat tiket di fase knock out.

Namun untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi juara grup dan runner up, 32 tim masih harus bertarung mati-matian.

Saat ini, sudah ada empat tim yang lolos ke babak 16 besar yakni Juventus, bayern Munchen, Liverpool dan Ajax Amsterdam.

Liverpool lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid 2-0.

Sementara Ajax Amsterdam lolos setelah mengalahkan Dortmund 3-1.

