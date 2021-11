Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021 Hari Ini Ada PSS Sleman, PSIS, Bhayangkara FC & PSM Main

Jadwal siaran langsung Liga 1 2021 Hari ini PSS Sleman vs Bhayangkara FC. Pemain Bhayangkara FC, Muhammad Hargianto, melakukan selebrasi bersama Evan Dimas usai menjebol gawang Bali United dalam partai Liga 1 2021-2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 23 Oktober 2021.(Kompas.com/Suci Rahayu)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung Liga 1 2021 hari ini Senin (22/11/2021) yang akan disiarkan langsung stasiun TV Indosiar dan Live streaming TV Online vidio. Ada laga PSS Sleman vs Bhayangkara FC, Persipura Jayapura vs TIRA-Persikabo dan PSIS Semarang vs PSM Makassar.

Jadwal Liga 1 hari ini akan dibuka laga duel sengit PSS Sleman vs Bhayangkara FC pada pukul 15.15 WIB. Laga ini bisa disaksikan via Live streaming TV Online vidio dan tak siaran langsung Indosiar.

Diwaktu yang sama ada laga Persipura Jayapura vs TIRA-Persikabo yang juga Live streaming TV Online vidio. Kemudian laga PSIS Semarang vs PSM Makassar yang siaran langsung Indosiar Indosiar pukul 20.45 WIB.

Jadwal Liga 1 2021/2022 hari ini Senin (22/11/2021) hanya bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online vidio.

Laga Liga 1 hari ini akan diawali laga PSS Sleman dihadapkan dengan lawan Bhayangkara FC.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah.

Disadur dari Bolasport laga ini merupakan laga kedua bagi PSS Sleman dan Bhayangkara FC di series tiga Liga 1 2021.

Pada pertandingan sebelumnya, kedua tim memperoleh hasil yang berbeda.

PSS Sleman mampu mengumpulkan 1 poin usai menahan imbang PSM Makassar dengan skor 2-2.

Sedangkan Bhayangkara FC harus menyerah dari Persita Tangerang lewat skor tipis 1-2.

