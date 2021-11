Siaran langsung Indosiar PSS vs Bhayangkara FC di Liga 1 Hari ini, Ndouasel Bisa Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Live Streaming PSS vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021, Senin (22/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar di TV Online. Ndouasel absen Andik Vermansyah dan Renan Silva dominan.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara PSS Sleman vs Bhayangkara FC via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming PSS vs Bhayangkara ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ndouasel absen Andik Vermansyah dan Renan Silva dominan.

Duel PSS Sleman dan Bhayangkara FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Hasil yang kontras di pertandingan sebelumnya terjadi pada dua tim yang akan berlaga ini.

PSS Sleman berhasil memaksa PSM Makassar bermain imbang 2-2 pada laga sebelumya.

Sebaliknya Bhayangkara FC di justru harus mengakui kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang.

PSS yang diasuh Dejan Antonic perlahan mulai menjauhi posisi papan bawah dengan berada di urutan ke-11 dan mengoleksi 15 poin.

Tim Elang Jawa mulai menemukan kepercayaan diri di beberapa laga terakhir.

Adapun Bhayangkara FC membuang kesempatan menjauhi Persib Bandung di puncak klasemen saat kalah dari Persita. The Guardian masih bercokol di posisi pertama dengan nilai 28.