Hasil Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 Babak 1 Skor 0-0 Heading Baimatov Membentur Tiang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil babak 1 Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2021 pekan 13, Selasa (23/11/2021) malam berakhir dengan skor 0-0.

Pertandingan Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2021 pekan 13 berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta.

Arema FC vs Barito Putera di Liga 1 2021, Selasa (23/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Hingga 45 menit pertama tidak ada gol yang tercipta di laga ini.

Diawal laga babak pertama baik Arema FC maupun Barito Putera tampil dengan penuh ke hati hatian.

Bahkan hingga menit ke 10 belum ada peluang yang tercipta karena bola banyak berkutat di lapangan tengah.

Di menit 12, pemain tengah Barito Putera Rafi Syarahil mencoba eruntungan dengan melakukan tendangan jarak jauh dari luar kotak penaltii.

Namun bola hasil tendangan pemain muda yang pernah membela Timnas ini melambung jauh dari atas gawang Arema Fc yang di jaga Adilson Maringa.

Peluang pertama di raih Arema FC menit 17. Umpan silang Johan Farisi coba ditanduk Fortes namun dia kalah cekatan atas Cassio.

Menit 20, Barito Putera nyaris mengubah skor melalui sundulan kepala Azamat Baimatov