Jadwal Liga 2 Hari Ini, Persis Solo, RANS Cilegon FC dan Sriwijaya FC Berebut Tike 8 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 Hari ini via Siaran Langsung OChannel dan Live Streaming vidio Liga 2 Selasa (23/11/2021). Ada Lima laga yang akan bertanding yakni Badak Lampung vs RANS Cilegon FC, PSCS Cilacap vs Persijap, Hizbul Wathan vs Persis Solo, KS Tiga Naga vs Sriwijaya FC dan PSKC Cimahi vs Dewa United.

Rencannya hanya laga Badak Lampung vs RANS Cilegon FC dan Hizbul Wathan vs Persis Solo yang akan tayang via Siaran Langsung OChannel. Sementara tiga laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021 hari ini, Badak Lampung vs RANS Cilegon FC yang tayang via Siaran Langsung OChannel digelar mulai pukul 15.15 WIB.

Laga lain yang siaran langsung OChannel adalah Hizbul Wathan vs Persis Solo mulai pukul 18.30 WIB.

Baca juga: Jadwal Liga 2 hari Ini Siaran Langsung Ochannel, PSMS vs PSPS dan Babel United vs Semen Padang

Baca juga: Klasemen Liga 2, Kalteng Putra Geser Sulut Utd di Puncak, Menang Babel Utd Masih Zona Degradasi

Pada laga pembuka Jadwal Liga 2 hari ini, Badak Lampung vs Rans Cilegon FC di putaran kedua Liga 2 2021 akan menjadi laga penentu kedua tim.

Rans Cilegon FC membutuhkan tiga poin agar dapat lolos ke 8 besar, sementara Badak Lampung menargetkan tiga poin agar terhindar dari zona degradasi Liga 2 2021.

Pelatih Rans Cilegon FC, Rahmad Darmawan mengincar tiga poin dari tim juru kunci Badak Lampung agar dapat memastikan lolos ke 8 besar Liga 2 2021.

"Satu semangat untuk dua laga terakhir Liga 2 2021. Kita akan maksimalkan laga tersisa untuk meraih poin sebanyak-banyaknya," kata Rahmad Darmawan dikutip dari Instagram resmi Rans Cilegon FC.

Baca juga: Hasil Liga 2, Engelberd Sani Pimpin Comeback Babel Utd atas Tiga Naga, Kalteng Putra & PSPS Menang

Rahmad Darmawan diprediksi akan tetap mengandalkan pemain senior Cristian Gonzales di lini serang Rans Cilegon FC.

Sementara Hizbul Wathan vs Persis Solo matchday sembilan Liga 2 2021 juga jadi penentu kedua tim.