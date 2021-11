Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Alayanspor U18, Ini Daftar Pemain Shin Tae-yong

Jadwal Timnas Indonesia vs Alayanspor U-18 di lanjutan laga ujicoba di Turki, ini Daftar Pemain atau Susunan Pemain yang dibawa Shin Tae-yong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Timnas Indonesia vs Alayanspor U-18 di lanjutan laga ujicoba di Turki, Kamis Rabu (24/11/2021) untuk persiapan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Cek Daftar Pemain atau Susunan Pemain yang dibawa Shin Tae-yong.

Setelah Timnas Indonesia vs Antalyaspor U-18 dengan skor 3-1, Timnas Indonesia U-18 juga akan menghadapi Alayanspor Rabu lusa. Sampai saat ini belum tahu laga ujicoba ini akan tayang via siaran langsung tv nasional mana atau Live Streaming Timnas vs Alayanspor dimana.

Jadwal Timnas Indonesia vs Alayanspor U-18 ini merupakan laga kedua pada rangkaian ujicoba yang digelar mulai 21-27 November 2021 di Turki. Prediksi Susunan Pemain ala Shin Tae-yong atau Daftar Permain ada di artikel ini.

Pelatih Timnas Indonesia U18 Shin Tae-yong kemungkinan besar akan tetap menurunkan starter pemain yang sama saat menghadapi Antalyaspor U-18. Banjarmasinpost.co.id belum dapat konfirmasi laga ini akan tayang via siaran langsung tv nasional mana dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Alayanspor dimana.

Selama di Turki, Timnas Indonesia U-18 akan jalani 3 laga uji coba. Setelah lawan Antalyaspor U-18 malam ini, Timnas Indonesia U-18 akan bertanding lagi lawan Alanyaspor U-18 dan satu lawan lagi belum ditentukan.

Usai Timnas U18 Indonesia bemain bagus dan menang 3-1 atas Antalyaspor U18 pada uji coba perdana di Turki, Minggu (21/11/2021) malam WIB, giliran klub lokal Turki lainnya, Alayanspor akan menjadi lawan uji coba..

Saat melawan Antalyaspor U18 di Limak Football Complex, Antalya, Turki, timnas Indonesia U18 menunjukkan permainan menyerang sejak awal laga.

Kemungkinan besar di laga ujicoba kedua Shin Tae yong akan mempertahanan susunan formasi 4-3-3 yang ada.

Ronaldo Kwateh yang membuka kemenangan dengan merobek gawang Antalyaspor U18 pada menit ke-33 kemungkinan bakal tetap mengisi lini depan.

Apalagi aksi wonderkid Madura United itu kembali membuahkan hasil manis untuk Garuda Nusantara beberapa saat kemudian.