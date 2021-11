Link Streaming Barcelona vs Benfica di Liga Champions, Pasukan Xavi Wajib Menang Jika Ingin Lolos

Hasil Benfica vs Barcelona, Barcelona kalah 0-3 Kamis (30/9/2021) dini hari WIB lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Barcelona vs Benfica di Liga Champions, Rabu (24/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Xavi Hernandez di debut Liga Champions.

Siaran Langsung Liga Champions antara Barcelona vs Benfica via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV di TV Online Vidio mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Barcelona vs Benfica di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, debut Xavi Hernandez di Liga Champion.

Duel Barcelona vs Benfica di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV.

Xavi Hernandez sebagai pelatih kepala Blaugrana secara resmi dimulai dengan kunjungan hari Minggu ke Espanyol dalam derby Barcelona.

Baca juga: Live SCTV! Line Up & Link Streaming Chelsea vs Juventus di Liga Champions Malam Ini, Lukaku Main

Baca juga: Peluang 5 Tim Lolos Babak 16 Besar Liga Champions Malam Ini, Bisa Chelsea, Barcelona & Man United

Penalti Memphis Depay di menit ke-48 membuat tim Catalan memulai awal yang sempurna di La Liga di bawah maestro lini tengah legendaris mereka.

Saat ini berada di urutan kedua di Grup E dengan enam poin atas nama mereka, Barca berisiko direbut oleh Benfica jika mereka kalah dari raksasa Portugal sekali lagi, dan hasil imbang tidak akan memuaskan mengingat mereka menghadapi pemimpin klasemen Bayern di final Hari pertandingan.

Kegagalan Barca untuk lolos dari babak grup Liga Champions akan menjadi titik terendah baru bagi klub yang dirundung masalah di luar lapangan yang tak terhitung jumlahnya pada tahun 2021

Tetapi La Blaugrana setidaknya bisa membanggakan rekor empat pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi.

Mereka telah mencetak gol di masing-masing dari tujuh pertandingan terakhir mereka di kandang.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Benfica di Liga Champions Malam Ini, Taktik Xavi Hernandez