Live OChannel Line Up & Link Streaming Hizbul Wathan vs Persis Solo di Liga 2 2021 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Hizbul Wathan vs Persis Solo di Liga 2 2021, Selasa (23/11/2021) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar ataupun Live Streaming Indosiar tapi bisa diakses via Live Streaming OChannel.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga Hizbul Wathan vs Persis Solo via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming Hizbul Wathan vs Persis Solo ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini,

Duel Hizbul Wathan vs Persis Solo Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan tidak di Indosiar.

Laga ini menjadi penentu bagi langkah Persis Solo untuk bisa lolos 8 besar.

Persaingan di Grup C selama pagelaran Liga 2 2021 hingga saat ini masih sangat ketat.

Dari enam tim di Grup C 4 tim masih memiliki peluang menggenggam 2 tiket menuju ke 8 besar.

Persis Solo yang saat ini memimpin klasemen memiliki kans besar untuk lolos.

Laskar Samber Nyawa itu saat ini mengumpulkan 15 poin. Disusul PSIM, yang hanya tertinggal 2 angka saja di belakang Persis.

Lalu ada PSCS (12 angka) dan Persijap (11 angka).

