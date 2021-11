Live SCTV! Line Up & Link Streaming Chelsea vs Juventus di Liga Champions Malam Ini, Lukaku Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Juventus di laga Liga Champions, Rabu (24/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku dan Timo Werner main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Chelsea vs Juventus via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Juventus di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku dan Timo Werner.

Duel Chelsea vs Juventus di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Peluang 5 Tim Lolos Babak 16 Besar Liga Champions Malam Ini, Bisa Chelsea, Barcelona & Man United

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Benfica di Liga Champions Malam Ini, Taktik Xavi Hernandez

Dalam laga ini Chelsea akan berharap untuk menperlancar jalan mereka kembali dalam pertarungan ke puncak Grup H Liga Champions UEFA ketika mereka menyambut Juventus di Stamford Bridge.

Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 2021/22 mendekati akhir klimaksnya, dengan matchday kedua dari belakang dimulai pada hari Rabu dinihari.

Chelsea dan Juventus akan memainkan pertandingan kandang pada hari itu di Stamford Bridge, berjuang untuk menjadi yang tertinggi di Grup H.

Chelsea telah melakukan kontak yang solid sejauh ini pada musim 2021/22, hanya kalah dalam dua pertandingan.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Juventus di Liga Champions Malam Ini Live SCTV, Ziyech & Chiesa

Salah satu kekalahan itu secara kebetulan terjadi saat melawan Juventus, tetapi sebagian besar, The Blues telah menunjukkan sedikit tanda-tanda memperlambat serangan mereka di bawah asuhan Thomas Tuchel.

Pameran terbaru dari dominasi mereka datang dalam kemenangan 3-0 atas Leicester City pada akhir pekan.