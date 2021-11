Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Benfica di Liga Champions Malam Ini, Taktik Xavi Hernandez

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Barcelona vs Benfica di Liga Champions via Live Streaming Champions TV, debut Xavi Hernandez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Barcelona vs Benfica di Liga Champions, Rabu (24/11/2021). Xavi Hernandez siapkan Philippe Coutinho main.

Barcelona vs Benfica di Liga Champions

Barcelona vs Benfica di Liga Champions, debut Xavi Hernandez di Liga Champion.

Duel Barcelona vs Benfica di Liga Champions

Blaugrana wajib memetik kemenangan dalam duel yang akan berlangsung di Stadion Camp Nou, sebagai syarat lolos ke babak knock out 16 besar.

Saat ini Barcelona berada di peringkat 2 klasemen Grup E Liga Champions 2021/2021, dengan mengantongi 6 poin dari 4 laga.

Sebaliknya, Benfica duduk di tangga ke-3 dengan 4 poin, hasil dari 1 kali menang, 1 seri, dan 2 kali tumbang.

Bagi Barcelona, jika ingin lolos ke fase gugur babak 16 besar UCL musim ini, maka mereka wajib memetik kemenangan atas Benfica.

Mengingat pada pekan pamungkas atau matchday terakhir, Blaugrana harus melawat ke markas Bayern Munchen, yang di atas kertas bakal lebih sulit mendulang poin penuh.

Jika pekan ini Barcelona berhasil menundukkan Benfica, maka El Barca sudah dipastikan menyegel 1 tiket ke babal 16 besar. Lantaran secara matematis Benfica sudah tak mungkin mengejar defisit 5 poin dengan hanya 1 laga tersisa.