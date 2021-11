Prediksi Susunan Pemain Villarreal vs Man United di Liga Champion Live SCTV Malam Ini, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Villarreal vs Man United di Liga Champions via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Champions TV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Villarreal vs Man United di Liga Champions, Rabu (24/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo di bawah komando Michael Carrick main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Villarreal vs Manchester United via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV di TV Online Vidio mulai pukul 00.45 WIB.

Link Live Streaming Villarreal vs Man United di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Villarreal vs Manchester United di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Juventus di Liga Champions Malam Ini Live SCTV, Ziyech & Chiesa

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Arema vs Barito Putera di Liga 1 Live Indosiar Malam Ini, Fortes & Rafinha

Baca juga: Jadwal Siaran TV Timnas Indonesia vs Myanmar Laga Ujicoba Jelang Piala AFF 2020, Live Indosiar

Man United berupaya bangkit dari inkonsistensi performa dalam beberapa pekan ke belakang.

Dalam 3 laga beruntun semua ajang, Setan Merah belum sekalipun meraih kemenangan (2 kali kalah, 1 hasil imbang).

Di ajang Liga Primer Inggris, posisi Man United sudah turun jauh. Mereka terlempar hingga ke posisi 8 klasemen dengan raihan 17 poin.

Namun, di ajang UCL daya saing mereka masih cukup tinggi. Saat ini, skuad yang akan dibesut oleh pelatih sementara Michael Carrick itu masih bertengger di pucuk klasemen Grup F, dengan koleksi 7 poin.

Kemenangan di laga nanti menjadi wajib agar bisa menjauhkan dari kejaran Villarreal di posisi kedua dengan raihan poin sama.

Man United dikalahkan Watford di pekan teranyar EPL dengan skor telak 4-1.